Повітряні сили збили усі 32 "Шахеди", які запустила Росія
П'ятниця, 5 липня 2024, 07:44
У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі дрони вдалося збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях".
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Деталі: Повідомляється, що дрони загарбники запускали із районів російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Відбивали удар окупантів винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Повітряні сили ЗСУ після 22:30 у четвер повідомили, що фіксували рух ударних російських безпілотників у низці областей України.
- У Макарівській громаді Бучанського району на Київщині уламки збитих російських безпілотників пошкодили 6 приватних будинків та автомобіль, але минулося без постраждалих.