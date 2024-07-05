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Повітряні сили збили усі 32 "Шахеди", які запустила Росія

Ірина БалачукП'ятниця, 5 липня 2024, 07:44
Повітряні сили збили усі 32 Шахеди, які запустила Росія
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі дрони вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях".

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Деталі: Повідомляється, що дрони загарбники запускали із районів російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Відбивали удар окупантів винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Передісторія: 

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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