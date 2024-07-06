Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Байден назвав дебати з Трампом "поганим епізодом"

Ольга Глущенко Субота, 6 липня 2024, 05:08
Байден назвав дебати з Трампом поганим епізодом
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "поганим епізодом" через сильну застуду і сказав, що він сам винен у тому, що сталося.

Джерело: Байден в інтерв’ю ABC

Пряма мова: "Це був поганий епізод".

Реклама:

"Ніяких ознак якогось серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів у плані підготовки (до дебатів – ред.)".

"І це була погана ніч".

"Тому що я був хворий. Я почувався жахливо".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Байден зазначив, що лікарі супроводжували його і навіть робили тест на COVID, аби з’ясувати причини поганого самопочуття президента.

Пряма мова: "У мене просто була дуже сильна застуда".

Деталі: Байден сказав, що винить себе у поганому виступі.

Пряма мова: "Ніхто не винен, окрім мене".

Деталі: Разом з тим Байден зауважив, що під час дебатів Трамп "збрехав 28 разів".

Нагадаємо: Байден повідомив, що після дебатів пройшов медичний огляд і почувається добре.

Також він після невдалих для демократів дебатів сказав, йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам не планувати заходів для нього після 20:00. 

Передісторія:

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає

Теми: БайденТрампдебативибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Байден
Понад 160 бізнесменів і донорів демократів закликали Байдена припинити участь у виборах – WP
Байден попросив не планувати заходів після 20.00, бо йому потрібно більше спати – ЗМІ
Байден після дебатів з Трампом пройшов медогляд
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: