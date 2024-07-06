Байден назвав дебати з Трампом "поганим епізодом"

Президент США Джо Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "поганим епізодом" через сильну застуду і сказав, що він сам винен у тому, що сталося.

Джерело: Байден в інтерв’ю ABC

Пряма мова: "Це був поганий епізод".

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"Ніяких ознак якогось серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів у плані підготовки (до дебатів – ред.)".

"І це була погана ніч".

"Тому що я був хворий. Я почувався жахливо".

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Деталі: Байден зазначив, що лікарі супроводжували його і навіть робили тест на COVID, аби з’ясувати причини поганого самопочуття президента.

Пряма мова: "У мене просто була дуже сильна застуда".

Деталі: Байден сказав, що винить себе у поганому виступі.

Пряма мова: "Ніхто не винен, окрім мене".

Деталі: Разом з тим Байден зауважив, що під час дебатів Трамп "збрехав 28 разів".

Нагадаємо: Байден повідомив, що після дебатів пройшов медичний огляд і почувається добре.

Також він після невдалих для демократів дебатів сказав, йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам не планувати заходів для нього після 20:00.

Передісторія:

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