Байден назвав дебати з Трампом "поганим епізодом"
Президент США Джо Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "поганим епізодом" через сильну застуду і сказав, що він сам винен у тому, що сталося.
Джерело: Байден в інтерв’ю ABC
Пряма мова: "Це був поганий епізод".
"Ніяких ознак якогось серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів у плані підготовки (до дебатів – ред.)".
"І це була погана ніч".
"Тому що я був хворий. Я почувався жахливо".
Деталі: Байден зазначив, що лікарі супроводжували його і навіть робили тест на COVID, аби з’ясувати причини поганого самопочуття президента.
Пряма мова: "У мене просто була дуже сильна застуда".
Деталі: Байден сказав, що винить себе у поганому виступі.
Пряма мова: "Ніхто не винен, окрім мене".
Деталі: Разом з тим Байден зауважив, що під час дебатів Трамп "збрехав 28 разів".
Нагадаємо: Байден повідомив, що після дебатів пройшов медичний огляд і почувається добре.
Також він після невдалих для демократів дебатів сказав, йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам не планувати заходів для нього після 20:00.
Передісторія:
- Результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного глави Білого дому Джо Байдена до 6 процентних пунктів – найбільший його відрив у випадку обох опитувань.
- ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
- Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.
- Президент США Джо Байден повідомив, що після дебатів пройшов медичний огляд і почувається добре.
- Проте у середу Джо Байден запевнив, що не знімається з виборів.
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