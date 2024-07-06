ISW: Путін бачить "остаточне" завершення війни у знищенні української державності

Заяви правителя Росії Володимира Путіна щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів і висловив свою прихильність до "остаточного" завершення війни, що дозволить досягти його мети – знищення української державності.

Реклама:

5 липня на пресконференції з Орбаном Путін відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

Лідер Кремля заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволило б Україні перегрупуватися і переозброїтися, і що Росія виступає за "повне" і "остаточне" припинення конфлікту (війни РФ в Україні – ред.).

Однак, вказують аналітики, як постійно демонструють його заяви і вимоги, Путін не бажає погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

ВІДЕО ДНЯ

Путін вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і військової капітуляції України до початку будь-яких переговорів про кінцевий результат війни.

Експерти нагадують, що Путін вже давно закликає до "демілітаризації" України – вимоги, щоб Україна відмовилася від своєї здатності чинити опір російській агресії, аби російський правитель міг безперешкодно нав'язувати свою волю Україні.

У звіті наголошують: Путін майже напевно використає капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети – повалення української влади і заміною її і політичною системою, яка йому до вподоби.

Військові аналітики переконані, що українські контрнаступальні операції зі звільнення оперативно важливих територій залишаються найефективнішим способом підірвати довіру Путіна до бажаного кінцевого результату його агресивної війни проти України.

На їхню думку, впевненість Путіна у здатності Росії схилити Україну до капітуляції або виграти затяжну війну на виснаження ґрунтується на оцінці, що Україна не зможе провести операційно значущі контрнаступальні операції.

Разом з тим, підкреслюють експерти, Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати розрахунки Путіна і уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.

Ключові висновки ISW за 5 липня: