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ISW: Путін бачить "остаточне" завершення війни у знищенні української державності

Ольга Глущенко Субота, 6 липня 2024, 06:04
ISW: Путін бачить остаточне завершення війни у знищенні української державності
Путін, фото: getty images

Заяви правителя Росії Володимира Путіна щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів і висловив свою прихильність до "остаточного" завершення війни, що дозволить досягти його мети – знищення української державності.

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5 липня на пресконференції з Орбаном Путін відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

Лідер Кремля заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволило б Україні перегрупуватися і переозброїтися, і що Росія виступає за "повне" і "остаточне" припинення конфлікту (війни РФ в Україні – ред.).

Однак, вказують аналітики, як постійно демонструють його заяви і вимоги, Путін не бажає погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

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Путін вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і військової капітуляції України до початку будь-яких переговорів про кінцевий результат війни.

Експерти нагадують, що Путін вже давно закликає до "демілітаризації" України – вимоги, щоб Україна відмовилася від своєї здатності чинити опір російській агресії, аби російський правитель міг безперешкодно нав'язувати свою волю Україні.

У звіті наголошують: Путін майже напевно використає капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети – повалення української влади і заміною її і політичною системою, яка йому до вподоби.

Військові аналітики переконані, що українські контрнаступальні операції зі звільнення оперативно важливих територій залишаються найефективнішим способом підірвати довіру Путіна до бажаного кінцевого результату його агресивної війни проти України.

На їхню думку, впевненість Путіна у здатності Росії схилити Україну до капітуляції або виграти затяжну війну на виснаження ґрунтується на оцінці, що Україна не зможе провести операційно значущі контрнаступальні операції.

Разом з тим, підкреслюють експерти, Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати розрахунки Путіна і уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.

Ключові висновки ISW за 5 липня:

  • Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів і висловив свою прихильність до "остаточного" завершення війни, що дозволить досягти його мети – знищення української державності.
  • Лідер Кремля вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і військової капітуляції України перед будь-якими переговорами про кінцевий результат війни.
  • Українські контрнаступальні операції, які звільняють оперативно важливу територію, залишаються найефективнішим способом підірвати віру Путіна в бажаний кінцевий результат його агресивної війни проти України.
  • Відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню суперечить попереднім спробам Кремля покласти тягар переговорів на Захід і Україну.
  • Путін намагався представити Орбана як представника ЄС, який може говорити від імені ЄС – твердження, яке офіційні особи ЄС однозначно заперечили.
  • Нещодавні опитування в Росії свідчать про те, що інформаційні операції Кремля впливають на внутрішню підтримку війни в Україні.
  • Ці російські опитування показують, що росіяни, які критикують ведення війни в Україні, все ще підтримують війну через патріотизм і безправ'я.
  • Багато хто з російських "не противників" війни висловлює критику, яка збігається з критикою російських ультранаціоналістичних так званих військових блогерів, але їм бракує пильної уваги ультранаціоналістів до війни і бажання політичних змін на підтримку російських воєнних цілей.
  • Українські війська провели успішні удари з безпілотників і ракет по цілях у Тамбовській, Ростовській областях і Краснодарському краї 4 і 5 липня.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Вовчанська, Торецька і Донецька.
  • Представники МО Росії продовжують стверджувати, що надають належну медичну допомогу та іншу підтримку російським солдатам, які воювали в Україні, незважаючи на постійну критику того, що російське військове командування відправляє поранених солдатів воювати на фронті.

Теми: ПутінОрбанвійнаISW
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