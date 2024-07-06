Байден: Тільки "Господь Всемогутній" може змусити мене зійти з перегонів
Президент США Джо Байден заявив про непохитне рішення продовжувати участь у президентських перегонах, він поіронізував, що тільки "Господь Всемогутній" може змусити його передумати.
Джерело: Байден в інтерв’ю ABC
Пряма мова: "Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь з перегонів", я б зійшов з перегонів. Господь Всемогутній не спуститься".
Деталі: Байден також сказав, що знову балатується, бо переконаний, що найкраще розуміє що потрібно зробити, "щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень".
"Ми вже в дорозі. Ми вже йдемо", – додав президент США про виборчі перегони.
Що передувало: У тому ж інтерв’ю Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "поганим епізодом" через сильну застуду і сказав, що він сам винен у тому, що сталося.
Передісторія:
- Результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного глави Білого дому Джо Байдена до 6 процентних пунктів – найбільший його відрив у випадку обох опитувань.
- ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
- Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.
- Президент США Джо Байден повідомив, що після дебатів пройшов медичний огляд і почувається добре.
- Проте у середу Джо Байден запевнив, що не знімається з виборів.
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