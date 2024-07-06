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Байден: Тільки "Господь Всемогутній" може змусити мене зійти з перегонів

Ольга Глущенко Субота, 6 липня 2024, 06:52
Байден: Тільки Господь Всемогутній може змусити мене зійти з перегонів
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО З FACEBOOK

Президент США Джо Байден заявив про непохитне рішення продовжувати участь у президентських перегонах, він поіронізував, що тільки "Господь Всемогутній" може змусити його передумати.

Джерело: Байден в інтерв’ю ABC

Пряма мова: "Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь з перегонів", я б зійшов з перегонів. Господь Всемогутній не спуститься".

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Деталі: Байден також сказав, що знову балатується, бо переконаний, що найкраще розуміє що потрібно зробити, "щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень".

"Ми вже в дорозі. Ми вже йдемо", – додав президент США про виборчі перегони.

Що передувало: У тому ж інтерв’ю Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "поганим епізодом" через сильну застуду і сказав, що він сам винен у тому, що сталося.

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Теми: БайденвибориСША
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