Байден: Тільки "Господь Всемогутній" може змусити мене зійти з перегонів

Президент США Джо Байден заявив про непохитне рішення продовжувати участь у президентських перегонах, він поіронізував, що тільки "Господь Всемогутній" може змусити його передумати.

Джерело: Байден в інтерв’ю ABC

Пряма мова: "Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь з перегонів", я б зійшов з перегонів. Господь Всемогутній не спуститься".

Реклама:

Деталі: Байден також сказав, що знову балатується, бо переконаний, що найкраще розуміє що потрібно зробити, "щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень".

"Ми вже в дорозі. Ми вже йдемо", – додав президент США про виборчі перегони.

Що передувало: У тому ж інтерв’ю Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "поганим епізодом" через сильну застуду і сказав, що він сам винен у тому, що сталося.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає