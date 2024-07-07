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Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 03:58
Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори – ISW
Орбан. Фото з Facebook

В Інституті вивчення війни наголошують, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори, всупереч заявам правителя Росії Володимира Путіна, щоб підірвати європейську підтримку України.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики відзначають, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, незважаючи на те, що правитель Росії Володимир Путін відкидає посередництво або серйозні переговори.

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У звіті припускають, що Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори як частину своїх зусиль, спрямованих на підрив європейської підтримки України.

Орбан у публікації в Newsweek звинуватив НАТО у виборі конфлікту замість миру і заявив, що НАТО було створено для підтримки миру.

Стаття Орбана з'явилася після його візитів до Києва і Москви, де він закликав Росію і Україну розпочати переговори.

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Експерти вказують, що зусилля Орбана, спрямовані на просування переговорів, ймовірно, є частиною його постійних прагнень, спрямованих на те, щоб переключити увагу Європи на обговорення мирних переговорів, а не на дискусії про військову підтримку України.

Фахівці нагадують, що Орбан послідовно виступав проти і підривав зусилля Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, і зміщення фокусу уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС.

"Заклики Орбана та інших до переговорів і українська мирна формула – це різні зусилля з різними цілями, і Путін продемонстрував, що він не зацікавлений у будь-яких угодах, окрім капітуляції України", – ідеться в огляді.

Також аналітики наголошують: здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від її спроможності звільнити важливі в оперативному плані території. Україна не може здійснити успішні контрнаступальні зусилля на підтримку цієї мети без військової підтримки Заходу в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Ключові висновки ISW за 6 липня:

  • Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, незважаючи на відмову Путіна від посередництва або переговорів. Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори як частину своїх зусиль, спрямованих на підрив європейської підтримки України.
  • Заклики Орбана та інших до переговорів і українська мирна формула – це різні зусилля з різними цілями, а правитель Росії Володимир Путін продемонстрував, що він не зацікавлений у будь-яких угодах, окрім капітуляції України.
  • У ніч з 5 на 6 липня українські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Краснодарському краї за допомогою безпілотників.
  • Іран оголосив 6 липня, що 4 липня Іран і Росія підписали банківську угоду, яка дозволяє Росії та Ірану торгувати в російських рублях та іранських ріалах.
  • Уряд РФ продовжує докладати зусиль, щоб ізолювати російський народ від матеріалів, які, на його думку, суперечать державним інтересам та ідеології.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Куп'янська, Сіверська, Торецька та Авдіївки.
  • Російські суб'єкти федерації (регіони) продовжують фінансово стимулювати набір солдатів-контрактників.

Теми: Орбанвійнадопомога Україні
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