Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї запалили дрони СБУ – джерела

пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї, фото з соцмереж

Пожежі на російських нафтобазах у Краснодарському краї є результатом роботи безпілотників СБУ.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

пожежа на ворожій нафтобазі в Краснодарському краї, відео з соцмереж pic.twitter.com/atxNeqZrVZ Реклама: July 7, 2024

Деталі: За інформацією джерел, дрони СБУ стоять за "бавовною" на нафтобазі "Лукойл-Югнєфтєпродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю, де у суботу весь день не могли загасити масштабну пожежу.

Пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

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Також дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів із паливом.

Що передувало: Російські рятувальники у неділю на другу добу ліквідували пожежу на нафтобазі в станиці Ленінградській після атаки безпілотників на Кубань.

Також через атаку безпілотників на нафтобазі на станиці Павлівській сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива.

Крім того, раніше повідомлялося, що вночі завдяки дронам СБУ сталися потужні вибухи на польовому складі боєприпасів біля н.п. Сергіївка російської Воронезької області.