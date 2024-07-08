ЗМІ показали супутникові знімки уражених складів боєприпасів у Воронезькій області

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.

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З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгірському районі Воронезької області. pic.twitter.com/o4rLwfvrKf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024

Пожежа розпочалася у неділю після атаки українських дронів – місцева влада повідомила, що всі вони були збиті, але внаслідок падіння уламків одного з БПЛА "загорілася господарська споруда".

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