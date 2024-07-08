ЗМІ показали супутникові знімки уражених складів боєприпасів у Воронезькій області
Понеділок, 8 липня 2024, 01:13
З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.
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З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгірському районі Воронезької області. pic.twitter.com/o4rLwfvrKf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024
Пожежа розпочалася у неділю після атаки українських дронів – місцева влада повідомила, що всі вони були збиті, але внаслідок падіння уламків одного з БПЛА "загорілася господарська споруда".
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Передісторія:
- У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами", визнала російська влада.
- У суботу губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що в районі удару вводиться режим надзвичайної ситуації, а близько 50 мешканців прилеглих населених пунктів буде евакуйовано.
- На складі у Сергіївці зберігали ракети класу "земля – земля", "земля – та повітря", снаряди для танків та артилерії та ящики з патронами для вогнепальної зброї.