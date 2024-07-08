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ЗМІ показали супутникові знімки уражених складів боєприпасів у Воронезькій області

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 01:13
ЗМІ показали супутникові знімки уражених складів боєприпасів у Воронезькій області
Скриншот відео

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим.

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Пожежа розпочалася у неділю після атаки українських дронів – місцева влада повідомила, що всі вони були збиті, але внаслідок падіння уламків одного з БПЛА "загорілася господарська споруда". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами", визнала російська влада.
  • У суботу губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що в районі удару вводиться режим надзвичайної ситуації, а близько 50 мешканців прилеглих населених пунктів буде евакуйовано.
  • На складі у Сергіївці зберігали ракети класу "земля – земля", "земля – та повітря", снаряди для танків та артилерії та ящики з патронами для вогнепальної зброї.

Теми: війнаРосія
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