Уночі над Україною збили 3 з 6 ракет
Понеділок, 8 липня 2024, 08:01
Уночі 8 липня росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, Повітряним силам вдалося знищити 3 з них.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Зокрема, окупанти запустили 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області Росії) та 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (райони пусків – Курська область РФ та Крим).
Реклама:
"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", – повідомили Повітряні сили.
Передісторія:
- У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1:30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2:30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3:52.
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія знову підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".