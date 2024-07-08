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Уночі над Україною збили 3 з 6 ракет

Ірина БалачукПонеділок, 8 липня 2024, 08:01
Уночі над Україною збили 3 з 6 ракет
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 8 липня росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, Повітряним силам вдалося знищити 3 з них.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Зокрема, окупанти запустили 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області Росії) та 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (райони пусків – Курська область РФ та Крим).

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"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", – повідомили Повітряні сили.

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Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударППО
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