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Втечу Боголюбова розслідує ДБР – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 липня 2024, 10:21
Втечу Боголюбова розслідує ДБР – джерело
Геннадій Боголюбов. фото Forbes

ДБР розслідує незаконний виїзд з України соратника олігарха Ігоря Коломойського та колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова за підробленими документами.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Пряма мова джерела: "За фактом сприяння у незаконному перетині державного кордону порушено кримінальне провадження, слідством займається Державне бюро розслідувань.

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Наразі вже затримано одного із прикордонників, який допоміг порушнику покинути Україну за підробним документом. Встановлюється повне коло причетних осіб".

Деталі: Офіційно в пресслужбі ДБР наразі ситуацію не коментують.

Що передувало: "Українській правді" стало відомо, що Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Холм.

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Причиною втечі називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".

За даними УП, Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.

Теми: БоголюбовКоломойськийПриватбанкДБР
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