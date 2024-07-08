Втечу Боголюбова розслідує ДБР – джерело
ДБР розслідує незаконний виїзд з України соратника олігарха Ігоря Коломойського та колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова за підробленими документами.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Пряма мова джерела: "За фактом сприяння у незаконному перетині державного кордону порушено кримінальне провадження, слідством займається Державне бюро розслідувань.
Наразі вже затримано одного із прикордонників, який допоміг порушнику покинути Україну за підробним документом. Встановлюється повне коло причетних осіб".
Деталі: Офіційно в пресслужбі ДБР наразі ситуацію не коментують.
Що передувало: "Українській правді" стало відомо, що Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Холм.
Причиною втечі називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".
За даними УП, Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.