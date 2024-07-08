Росія запустила КАБи і ракети − по всій Україні вила тривога, у Києві та області чули вибухи
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог, Київська ОВА у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно ПС: "Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!".
Деталі: Також повідомляють про ракета на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.
Згодом ПС зазначили, що злетів МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Станом на 10:07 ракети фіксують на півночі Київщини − вони рухаються у західному напрямку.
О 10:09 Повітряні сили написали про ще одну групу ракет на Чернігівщині, які летять у південно-західному напрямку.
О 10:14 Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.
Також ППО працює у столиці.
О 10:30 мер Києва повідомив про вибухи в місті і про виклик бригади "швидкої" в одному з районів.
Пряма мова Кличка: "Вибухи в Києві! Деталі згодом. Не покидайте укриттів! Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".
Повітряні сили також повідомляють про ракети на в напрямку Дніпра та Кривого Рогу і про пуск "Кинджала".
Оновлено: Об 11:35 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько 2 годин.
Передісторія:
- У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1:30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2:30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3:52.
- Згодом ПС повідомили, що росіяни атакували Україну 6 ракетами повітряного та наземного базування, ППО вдалося знищити 3 з них.
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія знову підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".