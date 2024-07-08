Росія запустила КАБи і ракети − по всій Україні вила тривога, у Києві та області чули вибухи

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог, Київська ОВА у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно ПС: "Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!".

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Деталі: Також повідомляють про ракета на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.

Згодом ПС зазначили, що злетів МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Станом на 10:07 ракети фіксують на півночі Київщини − вони рухаються у західному напрямку.

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О 10:09 Повітряні сили написали про ще одну групу ракет на Чернігівщині, які летять у південно-західному напрямку.

О 10:14 Київська ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.

Також ППО працює у столиці.

О 10:30 мер Києва повідомив про вибухи в місті і про виклик бригади "швидкої" в одному з районів.

Пряма мова Кличка: "Вибухи в Києві! Деталі згодом. Не покидайте укриттів! Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".

Повітряні сили також повідомляють про ракети на в напрямку Дніпра та Кривого Рогу і про пуск "Кинджала".

Оновлено: Об 11:35 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько 2 годин.

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