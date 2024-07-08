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Ракетний удар по "Охматдиту": відомо про 2 загиблих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 липня 2024, 14:27
Ракетний удар по Охматдиту: відомо про 2 загиблих та 16 постраждалих, серед яких 7 дітей
Фото: Богдан Кутєпов

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після ракетного удару РФ вранці 8 липня по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" загинули двоє дорослих, також відомо про 16 постраждалих, серед яких 7 дітей.

Джерело: Кличко: у Telegram

Пряма мова: "У лікарні Охматдит наразі 16 постраждалих. Семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували".

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Оновлено. Пізніше Кличко уточнив, що станом на зараз відомо про двох загиблих в лікарні "Охматдит". "Обоє - дорослі. Зокрема, одна лікарка", - повідомив він. 

Нагадаємо: 

  • Вранці 8 липня російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по території України. Російські терористи випустили понад 40 ракет різних типів. 
  • Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
  • Глава МВС Ігор Клименко перед цим повідомляв, що "на локації Охматдит 2 загиблих.

Теми: ракетний ударКиївжертви
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