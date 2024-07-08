Двоє поранених померли у лікарні: у Києві вже 17 загиблих і 66 поранених

У результаті російськкого ракетного удару у Києві 17 людей загинули та 66 постраждали, під завалами лікарні Охматдит можуть бути люди.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, глава МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин, ДСНС у Facebook, ОГП у Telegram

Деталі: Об 11:28 начальник КМВА повідомив, що відомо про 3 загиблих та 9 поранених, але за 3 хвилини додав, що загиблих уже 5.

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Кличко уточнив, що кількість постраждалих також зросла. Було відомо про 11 постраждалих, 8 з яких у лікарнях.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив про 7 загиблих у результаті удару у Києві.

Пряма мова Клименка: "На даний момент маємо 7 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. І безпосередньо тут, у дитячій лікарні Охматдит, теж. На локації Охматдит 2 загиблих і 5 загиблих у Солом’янському районі − це житловий будинок і торговий центр".

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Деталі: Він також повідомив, що кілька хвилин тому дістали одну людину з-під завалів живою. Пошук людей триває. За даними Клименка, поранені наразі 15 мешканців Києва.

Ще за кілька хвилин Попко уточнив, що загинули 8 людей.

Пряма мова керівника КМВА: "Попередня інформація − 8 загиблих. Ми знаходимося на території лікарні Охматдит. Триває розбирання руйнувань. Є інформація, що під завалами є люди, можливо, діти".

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили про 9 загиблих. Ще за якийсь час у КМВА повідомили 10 загиблих та 35 постраждалих.

Мер Києва уточнив, що двоє постраждалих чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва.

На 14:00, за даними ОГП, кількість загиблих зросла до 16. Також відомо про 37 постраждалих.

У Дніпровському районі під час повторної атаки уламки збитих повітряних цілей упали на приватний пологовий, у результаті чого 4 людини загинулита 3 поранені.

На 14:54 Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару у столиці вже 17 загиблих та 41 постраждала особа.

У ДСНС відзначили, що ліквідація наслідків ворожого обстрілу у столиці триває.

фото ДСНС

Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

фото ДСНС

Зокрема, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м. За даними ДСНС, у саме в цьому районі 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації.

Мер Кличко з місця влучання повідомив, що зруйнований цілий під’їзд житлового будинку на Сирці − приблизно 17 квартир. За його словами, під завалами є люди, рятувальники чують їхні голоси.

Наслідки російської атаки у Києві фото ОГП

На місцях подій працюють 213 рятувальників та 43 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки російської атаки у Києві фото ОГП

За даними ДСНС, у Києві вже 25 поранених.

Наслідки російської атаки у Києві Фото ОГП

На 15:11 Кличко написав, що кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей, 44 з них госпіталізували до медзакладів міста. Іншим надали допомогу на місці.

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