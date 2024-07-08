Двоє поранених померли у лікарні: у Києві вже 17 загиблих і 66 поранених
У результаті російськкого ракетного удару у Києві 17 людей загинули та 66 постраждали, під завалами лікарні Охматдит можуть бути люди.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, глава МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин, ДСНС у Facebook, ОГП у Telegram
Деталі: Об 11:28 начальник КМВА повідомив, що відомо про 3 загиблих та 9 поранених, але за 3 хвилини додав, що загиблих уже 5.
Кличко уточнив, що кількість постраждалих також зросла. Було відомо про 11 постраждалих, 8 з яких у лікарнях.
Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив про 7 загиблих у результаті удару у Києві.
Пряма мова Клименка: "На даний момент маємо 7 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. І безпосередньо тут, у дитячій лікарні Охматдит, теж. На локації Охматдит 2 загиблих і 5 загиблих у Солом’янському районі − це житловий будинок і торговий центр".
Деталі: Він також повідомив, що кілька хвилин тому дістали одну людину з-під завалів живою. Пошук людей триває. За даними Клименка, поранені наразі 15 мешканців Києва.
Ще за кілька хвилин Попко уточнив, що загинули 8 людей.
Пряма мова керівника КМВА: "Попередня інформація − 8 загиблих. Ми знаходимося на території лікарні Охматдит. Триває розбирання руйнувань. Є інформація, що під завалами є люди, можливо, діти".
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили про 9 загиблих. Ще за якийсь час у КМВА повідомили 10 загиблих та 35 постраждалих.
Мер Києва уточнив, що двоє постраждалих чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва.
На 14:00, за даними ОГП, кількість загиблих зросла до 16. Також відомо про 37 постраждалих.
У Дніпровському районі під час повторної атаки уламки збитих повітряних цілей упали на приватний пологовий, у результаті чого 4 людини загинулита 3 поранені.
На 14:54 Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару у столиці вже 17 загиблих та 41 постраждала особа.
У ДСНС відзначили, що ліквідація наслідків ворожого обстрілу у столиці триває.
Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.
Зокрема, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м. За даними ДСНС, у саме в цьому районі 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації.
Мер Кличко з місця влучання повідомив, що зруйнований цілий під’їзд житлового будинку на Сирці − приблизно 17 квартир. За його словами, під завалами є люди, рятувальники чують їхні голоси.
На місцях подій працюють 213 рятувальників та 43 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
За даними ДСНС, у Києві вже 25 поранених.
На 15:11 Кличко написав, що кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей, 44 з них госпіталізували до медзакладів міста. Іншим надали допомогу на місці.
Передісторія:
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.