Зеленський про ракетний удар 8 липня: відомо про 27 вбитих і понад 100 поранених

Президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті ракетного удару Росії по Україні 8 липня наразі відомо про 27 загиблих та понад 100 поранених.

Джерело: Зеленський під час підходу до преси із главою польського уряду Дональдом Туском

Пряма мова: "Росія сьогодні (8 липня - ред.) завдала удару по багатьом містам України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, міста Донеччини.

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Влучання зокрема в дитячу лікарню, одну із найважливіших не тільки для нашої країни, але й для всього нашого регіону. Лікарня "Охматдит", яка в Києві, удар прийшовся на відділення, де діти отримували діаліз. Пошкодженні будинки, досі триває розбір завалів.

Більше ніж 100 людей поранено, наразі відомо про 27 вбитих цим ударом".

Деталі: При цьому Зеленський зазначив, що російські "виродки" уже спромоглися, зокрема і з Кремля, цинічно пустити сигнали про те, що удар по "Охматдиту" це результат роботи української ППО.

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Водночас президент подякував українцям, які почали публікувати відео, де чітко видно "не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні".

За його словами, за такі дії ми безперечно відповімо цим нелюдам з Росії: "Обов'язково ми всі маємо працювати над тим, щоб притягнути до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати удари".

Він додав, що Україна в ООН наразі ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН через російський удар по цивільній інфраструктурі 8 липня.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 15.00 відомо про загибель 28 людей і 112 поранених:

Загинуло 28 осіб: 11 - на Дніпропетровщині, 17 - у Києві;

Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині, 48 - у столиці, 2 - у Київській області.

Клименко додав, що Росія у понеділок пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Оновлено: У ДСНС повідомили, що станом на 15.30 у Києві загинуло 20 людей, ще 61 – постраждала. На території "Охматдиту" загинуло 2 людини, 10 – постраждалих. Врятували 4 людини, з них 3 дитини.

Загалом станом на 15.00 відомо, що від ворожої атаки загинула 31 людина, 125 постраждалих.

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