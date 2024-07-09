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У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах

Ірина БалачукВівторок, 9 липня 2024, 08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
Скриншот з google.maps

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в аеропортах російських міст Волгоград і Астрахань обмежили прильоти і вильоти у зв'язку з атакою безпілотників.

Джерело: пропагандистське видання РИА Новости, губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін і Міноборони РФ у Telegram

Деталі: За словами Бабушкіна, безпілотники нібито намагалися атакувати об'єкти на півночі Астраханської області, але нібито атаку "успішно відбили" і постраждалих немає.

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Водночас РИА Новости повідомляє про обмеження в аеропортах Астрахані та Волгограда.

Міноборони РФ заявило, що нібито цієї ночі знищили або перехопили "38 українських безпілотників": 3 − над Бєлгородською областю РФ, 7 − над Курською, 2 − над Воронезькою, 21 − над Ростовською і 5 −- над Астраханською.

Російське міноборони традиційно нічого не повідомляє про якісь руйнування або постраждалих. Однак російські Telegram-канали писали про десяток вибухів і пожежі на нафтобазі та електропідстанціях.

Теми: Росіябезпілотники
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