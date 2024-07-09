СБУ та ГУР відпрацювали по військових об'єктах у трьох областях РФ – джерела

Завдяки спільній операції Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ в ніч на 9 липня виникли пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ, на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СБУ та ГУР

Деталі: Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтубінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили.

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Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів, зазначає джерело УП.

За його словами, Сили оборони України продовжать уражати російські військові об‘єкти, які працюють на війну проти України.