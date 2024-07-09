"З горища тещі – в ЗСУ": затриманий експрокурор мобілізувався – джерела
Затриманий у справі про підробку документів для виїзду за кордон колишній прокурор Ростислав Ільницький мобілізувався до лав ЗСУ.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерел УП, експрокурора зарахували до однієї з піхотних бригад командиром (як офіцера –ред.) піхотного взводу.
Як раніше писали ЗМІ, повістку Ільницькому вручили ще в жовтні 2023 року.
Водночас у грудні він зник та був оголошений у розшук.
5 липня 2024 року документуючи отримання неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації, у Львові правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького. Він переховувався на горищі свої тещі, до якої з обшуками прийшли правоохоронці.
"Українська правда" звернулася за коментарями до Національної поліції.
Передісторія:
- 7-8 жовтня 2023 року колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.
- Наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.
- У Державному бюро розслідувань прокоментували, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та порадили українцям ретельно перевіряти всі факти.
- Ільницького оголосили у розшук за підозрою в підробці документів.