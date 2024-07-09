"З горища тещі – в ЗСУ": затриманий експрокурор мобілізувався – джерела

Затриманий у справі про підробку документів для виїзду за кордон колишній прокурор Ростислав Ільницький мобілізувався до лав ЗСУ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, експрокурора зарахували до однієї з піхотних бригад командиром (як офіцера –ред.) піхотного взводу.

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Як раніше писали ЗМІ, повістку Ільницькому вручили ще в жовтні 2023 року.

Водночас у грудні він зник та був оголошений у розшук.

5 липня 2024 року документуючи отримання неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації, у Львові правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького. Він переховувався на горищі свої тещі, до якої з обшуками прийшли правоохоронці.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" звернулася за коментарями до Національної поліції.

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