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"З горища тещі – в ЗСУ": затриманий експрокурор мобілізувався – джерела

Валентина РоманенкоВівторок, 9 липня 2024, 21:00
З горища тещі – в ЗСУ: затриманий експрокурор мобілізувався – джерела
ФОТО ДЖЕРЕЛА УП

Затриманий у справі про підробку документів для виїзду за кордон колишній прокурор Ростислав Ільницький мобілізувався до лав ЗСУ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, експрокурора зарахували до однієї з піхотних бригад командиром (як офіцера –ред.) піхотного взводу.

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Як раніше писали ЗМІ, повістку Ільницькому вручили ще в жовтні 2023 року.

Водночас у грудні він зник та був оголошений у розшук.

5 липня 2024 року документуючи отримання неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації, у Львові правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького. Він переховувався на горищі свої тещі, до якої з обшуками прийшли правоохоронці.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" звернулася за коментарями до Національної поліції.

Передісторія:

  • 7-8 жовтня 2023 року колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.
  • Наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.
  • У Державному бюро розслідувань прокоментували, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та порадили українцям ретельно перевіряти всі факти.
  • Ільницького оголосили у розшук за підозрою в підробці документів.

Теми: скандалДБРполіція
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