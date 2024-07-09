Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Bihus.Info: у телефоні Голика знайшли переписку з підрядником, який "натендерив" на 4 млрд

Тетяна ОлійникВівторок, 9 липня 2024, 21:28
Bihus.Info: у телефоні Голика знайшли переписку з підрядником, який натендерив на 4 млрд
ЮРІЙ ГОЛИК. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

У телефоні ідеолога "Великого будівництва" Юрія Голика знайшли листування з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка за останні кілька років отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні роботи, в тому числі – і в рамках "Великого будівництва".

Джерело: Bihus.Info.

Деталі: Журналісти Bihus.Info. з’ясували, що у телефоні консультанта "Великого будівництва" та ексрадника очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка Юрія Голика знайшли листування з ще одним великим підрядником, який почав дуже активно отримувати державні замовлення на Дніпропетровщині саме після приходу туди команди Резніченка-Голика.

Реклама:

Ідеться про компанію "СК "Стройінвест", власником якої довгий час був (і, ймовірно, фактично лишається і зараз) бізнесмен Денис Островський. З 2016 року і до сьогодні фірма отримала від держави майже 4.5 мільярди гривень на роботи на цілій низці об’єктів. 

Дослівно Bihus.Info: "Саме про них йдеться в листуванні з Денисом Островським, яке містилося в телефоні Голика. В них відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій, а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. Тональність цього листування свідчить про те, що Островський в цьому процесі фактично виконує роль підлеглого. Зокрема, одне з його повідомлень звучить як "Задачу зрозумів. Буде зроблено"".

 
скриншот - Bihus.Info
 
СКРИНШОТ - BIHUS.INFO

Деталі: Відтворюючи хронологію подій, журналісти прийшли до висновку, що в випадках, коли відправник говорив Островському про потенційні майбутні субвенції, "Стройінвест" в майбутньому дійсно отримував або додаткові кошти на роботи, або перемоги на тендерах.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення і падіння актуальності "Великого будівництва", Юрій Голик, за даними джерел журналістів, почав в Офісі Президента опікуватися вже питаннями відбудови пошкоджених і зруйнованих росіянами об’єктів. У 2023-му "Стройінвест" замовляли будівельні роботи у Запоріжжі та в Бородянці, що на Київщині. У подальшому журналісти знайшли суттєві переплати, закладені в кошториси "Стройінвестом".

Що передувало: 

  • Голик 2 червня перетинав кордон на виїзд з України, але запевняв, що незабаром повернеться, як робив це й раніше.
  • 27 червня Національне антикорупційне бюро України прийшло з обшуками до Голика.

Читайте також: Колишній "дорожній король" Амірханян: про відкати у "Великому будівництві" та вихід на Зеленського через Comedy club

Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоФаріон померла у лікарні після замаху

Кубинці продовжують їхати на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ – Bloomberg

оновленоРФ вдарила з авіації по житловому району Миколаєва: 3 загиблих, 15 постраждалих

Зеленський про замах на Фаріон: лікарі борються за її життя, нападника шукають

оновленоУ Львові скоїли замах на Ірину Фаріон

Укрзалізниця повідомила про смерть пасажирки у вагоні потягу без кондиціонера

Усі новини...
Останні новини
23:37
оновленоФаріон померла у лікарні після замаху
23:09
У Сербії заявили, що застрелили нападника на поліцейського – косовського албанця
23:07
Олімпіада-2024Харлан: Хочеться прочитати заголовок, що я стала трикратною олімпійською чемпіонкою
22:38
Кубинці продовжують їхати на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ – Bloomberg
22:15
оновленоРФ вдарила з авіації по житловому району Миколаєва: 3 загиблих, 15 постраждалих
22:06
Молодіжна збірна України з баскетболу вийшла у півфінал чемпіонату Європи
22:02
Новий уряд Естонії має намір збільшить податки для фінансування оборони
21:34
тенісСвітоліна припинила співпрацю зі своїм тренером
21:26
Блінкен попередив, що Іран здатен за пару тижнів розробити матеріал для ядерної зброї
21:20
Новини економіки 19 липня: глобальний технологічний збій, ситуація зі світлом скоро покращиться
Усі новини...
Реклама:
Реклама: