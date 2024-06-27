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ЗМІ: НАБУ прийшло з обшуками до фігуранта зливу з НАБУ Юрія Голика

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 22:39
ЗМІ: НАБУ прийшло з обшуками до фігуранта зливу з НАБУ Юрія Голика
Фото з фейсбук-сторінки Голика та Bihus.Info

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика, який фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо програми "Велике будівництво".

Джерело: hromadske з посиланням на джерела, Bihus.Info

Деталі: У якому саме провадженні обшукують Голика – поки невідомо. Охоронець котеджного містечка розповів кореспондентці hromadske, що Голику виламали двері.

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фото - громадське
 
фото - Bihus.Info

Що передувало: 

27 червня до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ. 

Голик 2 червня перетинав кордон на виїзд з України, але запевняв, що незабаром повернеться, як робив це й раніше.

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Теми: НАБУ
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