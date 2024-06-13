ЗМІ написали, що фігурант зливу з НАБУ "виїхав з України". Сам Голик каже: "повернусь у понеділок"

Фігурант антикорупційного розслідування по "великому будівництву" бізнесмен Юрій Голик 2 червня перетнув кордон на виїзд з України, але планує повернутись найближчим часом.

Джерело: Голик у коментарі УП, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: ZN.UA з посиланням на джерела повідомило 13 червня, що Голик "виїхав з України" і перебуває в Австрії. Видання пов'язало це зі справою про витік із НАБУ, в якій підставою для обшуків у детектива стало розголошення даних досудового розслідування в інтересах зокрема Голика.

Реклама:

УП зв'язалася з бізнесменом, який підтвердив, що наразі перебуває за кордоном, виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня.

Пряма мова Голика: "Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок.

Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях — там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на "джерела в…", знайдуться і "джерела у митній службі"".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За даними джерел УП, Голик періодично перетинає український кордон за системою "Шлях". До цієї системи його вносила Дніпропетровська обласна військова адміністрація за ініціативою благодійної організації Благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО".

Останній дозвіл на виїзд Голик отримав 11 квітня 2024 року, ця заявка дійсна до 16.10.24.

За даними УП, останнього разу український кордон бізнесмен перетнув на виїзд з України 2 червня в контрольно-пропускному пункті "Краківець".

Ще одне джерело УП наголосило, що відносно Голика слідством не було встановлено обмежень на виїзд з України, які б забороняли йому залишати межі держави та діяли на кордоні.

Читайте також: Колишній "дорожній король" Амірханян: про відкати у "Великому будівництві" та вихід на Зеленського через Comedy club

Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"