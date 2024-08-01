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Уночі Повітряні сили збили усі 7 "Шахедів", які атакували Україну

Ірина БалачукЧетвер, 1 серпня 2024, 09:23
Уночі Повітряні сили збили усі 7 Шахедів, які атакували Україну
Фото ілюстративне з Telegram Сергія Наєва

Уночі 1 серпня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і 7 "Шахедами", усі ворожі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми "Шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині".

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Деталі: Повідомляється, що "Іскандери-М" загарбники запускали з Воронезької області РФ та тимчасово окупованого Криму, а "Shahed" вилітали з мису Чауда (Крим) та з напрямку російського міста Курськ.

Передісторія:

Теми: Шахедракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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