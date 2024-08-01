Росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції на Харківщині: поранена провідниця
Четвер, 1 серпня 2024, 10:38
У ніч на 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини, внаслідок атаки провідниця дістала осколкові поранення голови.
Джерело: "Укрзалізниця"
Дослівно: "Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася".
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Деталі: Зазначається, що окупанти також пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Є руйнування колій та засобів електропостачання.
До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.
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- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові вночі обстріляли селу Новоосинове в Куп'янському районі та місто Ізюм, у результаті атаки загинув чоловік, поранення отримла 58-річна жінка.
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