Росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції на Харківщині: поранена провідниця

У ніч на 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини, внаслідок атаки провідниця дістала осколкові поранення голови.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася".

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фото: Укрзалізниця

Деталі: Зазначається, що окупанти також пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Є руйнування колій та засобів електропостачання.

До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

фото: Укрзалізниця

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