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Росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції на Харківщині: поранена провідниця

Анастасія ПроцЧетвер, 1 серпня 2024, 10:38
Росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції на Харківщині: поранена провідниця
ФОТО: УКРЗАЛІЗНИЦЯ

У ніч на 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини, внаслідок атаки провідниця дістала осколкові поранення голови. 

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася".

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фото: Укрзалізниця

Деталі: Зазначається, що окупанти також пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Є руйнування колій та засобів електропостачання.

До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

 
фото: Укрзалізниця

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Теми: Харківська областьУкрзалізницяракетний удар
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