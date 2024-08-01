Зеленський: Готуються кадрові рішення на урядовому рівні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на урядовому рівні готуються кадрові рішення.

Джерело: звернення Зеленського 1 серпня

Пряма мова: "Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. Зокрема, за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь та в Рівне і проведених нарад. Це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань.

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На урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо".

Деталі: Крім того, глава держави заявив, що на серпень готуються візити лідерів до України.

Пряма мова: "Друге. Наші відносини з партнерами – готуємо угоди та готуємо домовленості, які будуть у цьому серпні. Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною. Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей. Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози. Звичайно, ключове завдання – забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України".

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Що передувало:

На початку липня співрозмовники в оточенні Зеленського розповіли "Українській правді", що він "втомився" від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.

10 липня УП писала, що перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко є єдиною кандидатурою, яку всерйоз обговорюють як потенційну заміну прем'єра Дениса Шмигаля.

Повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак сприймає Свириденко як 100% лояльну і свою.

Також ішлося про те, що віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою нинішню посаду.

23 липня стало відомо, що в роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня. За даними УП, наразі інших засідань Верховної Ради не планується.

Читайте більше у статті Своя на 100%. Хто така Юлія Свириденко і як вона стала кандидаткою в прем'єри.