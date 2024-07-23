Рада на місяць пішла на "канікули": зміну кадрів у Кабміні відклали – джерело

У роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Деталі: За словами джерела УП, станом на зараз (вечір 23 липня ред.), депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня.

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Кадрові зміни в уряді та всі інші питання перенесли на той час.

Що передувало: 23 липня народні депутати, які підтримують законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою включити до порядку денного засідання це питання і розглянути його.

Їхню вимогу не було задоволено, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив перерву в засіданні.