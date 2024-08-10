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Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 

Олег Павлюк, Олена ІвашківСубота, 10 серпня 2024, 01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
фото: Getty Images

Кіпр видав правоохоронним органам Сполучених Штатів громадянина Росії та Німеччини Артура Петрова, затриманого влітку 2023 року за підозрою в незаконному експорті до РФ американської мікроелектроніки військового призначення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство юстиції США

Деталі: 33-річний Петров у п’ятницю, 9 серпня, вперше постав перед федеральним судом США після екстрадиції з Кіпру за кримінальні злочини, пов'язані з порушенням експортного контролю, контрабандою, шахрайством та відмиванням грошей.

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Петрова заарештували на Кіпрі ще в серпні 2023 року за запитом Мін’юсту США, який звинуватив його в участі в схемі закупівлі американської мікроелектроніки, що підлягає експортному контролю США.

За даними слідства, росіянин працював на російського постачальника електроніки для російської армії– ТОВ "Електроком ВПК" – і разом зі ще двома громадянами Росії керував мережею незаконних закупівель підсанкційних товарів по всьому світу.

Для цього Петров зокрема використовував кіпрську підставну компанію Astrafteros, через яку начебто закуповував обладнання для систем протипожежної безпеки. Далі через підставні компанії інших учасників змови в третіх країнах товари постачали "Електрокому".

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Загалом учасникам схеми вдалось закупити й передати Росію електронних компонентів військового призначення на суму понад 225 тисяч доларів. Компанії, що входять до мережі, потрапили під санкції США ще в листопаді 2023 року.

Артуру Петрову інкриміновані 11 пунктів звинувачення, за найтяжчі з яких передбачене покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

Нагадаємо:

Минулого місяця в суді Нью-Йорка визнали свою провину двоє підозрюваних у співпраці з підсанкційними російськими компаніями, які допомагали постачати їм заборонені компоненти для зброї – 53-річний Салімджон Насріддінов і 38-річний Ніколай Гольцев.

СШАКіпрсанкції
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