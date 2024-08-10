Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 

Кипр выдал правоохранительным органам Соединенных Штатов гражданина России и Германии Артура Петрова, задержанного летом 2023 года по подозрению в незаконном экспорте в РФ американской микроэлектроники военного назначения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции США

Детали: 33-летний Петров в пятницу, 9 августа, впервые предстал перед федеральным судом США после экстрадиции с Кипра за уголовные преступления, связанные с нарушением экспортного контроля, контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег.

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Петрова арестовали на Кипре еще в августе 2023 года по запросу Минюста США, который обвинил его в участии в схеме закупки американской микроэлектроники, подлежащей экспортному контролю США.

По данным следствия, россиянин работал на российского поставщика электроники для российской армии - ООО "Электроком ВПК" - и вместе с еще двумя гражданами России руководил сетью незаконных закупок подсанкционных товаров по всему миру.

Для этого Петров в частности использовал кипрскую подставную компанию Astrafteros, через которую якобы закупал оборудование для систем противопожарной безопасности. Далее через подставные компании других участников сговора в третьих странах товары поставляли "Электрокому".

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В общем участникам схемы удалось закупить и передать России электронных компонентов военного назначения на сумму более 225 тысяч долларов. Компании, входящие в сеть, попали под санкции США еще в ноябре 2023 года.

Артуру Петрову инкриминируются 11 пунктов обвинения, за самые тяжелые из которых предусмотрено наказание в виде 20 лет заключения.

Напомним: