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NBC News: Літак Трампа приземлився через технічну несправність

Олена ІвашківСубота, 10 серпня 2024, 06:29
NBC News: Літак Трампа приземлився через технічну несправність
Скриншот відео Дональда Трампа з салону літака

Літак кандидата у президенти США Дональда Трампа приземлився в Біллінгсі, штат Монтана, в п'ятницю ввечері через технічну несправність.

Джерело: NBC News з посиланням на Секретну службу США

Деталі: Механічна проблема літака не була пов'язана з питаннями безпеки.

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Незрозуміло, чи був початковий намір приземлитися в Біллінгсі чи Бозмені, де Трамп мав з'явитися на вечері для збору коштів і мітингу.

Кампанія Трампа не відразу відповіла на прохання про коментар у п'ятницю ввечері.

Марго Мартін, заступник директора з комунікацій кампанії Трампа, опублікувала на X відео Трампа з його літака.

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Пряма мова Трампа: "Я щойно приземлився в дуже красивому місці, в Монтані, так красиво пролітати над ним, і ти просто дивишся вниз, і так і повинно бути".

Ще деталі: Колишній президент також напав на свою політичну суперницю, віцепрезидентку Камалу Гарріс. У відеоролику Трамп не зробив жодної конкретної згадки про проблему з літаком.

ТрампСША
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