NBC News: Самолет Трампа приземлился из-за технической неисправности

Самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа приземлился в Биллингсе, штат Монтана, в пятницу вечером из-за технической неисправности.

Источник: NBC News со ссылкой на Секретную службу США

Детали: Механическая проблема самолета не была связана с вопросами безопасности.

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Непонятно, было ли первоначальное намерение приземлиться в Биллингсе или Бозмене, где Трамп должен был появиться на ужине для сбора средств и митинге.

Кампания Трампа не сразу ответила на просьбу о комментарии в пятницу вечером.

Марго Мартин, заместитель директора по коммуникациям кампании Трампа, опубликовала на X видео Трампа из его самолета.

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Прямая речь Трампа: "Я только что приземлился в очень красивом месте, в Монтане, так красиво пролетать над ним, и ты просто смотришь вниз, и так и должно быть".

Еще детали: Бывший президент также напал на свою политическую соперницу, вице-президента Камалу Харрис. В видеоролике Трамп не сделал ни одного конкретного упоминания о проблеме с самолетом.