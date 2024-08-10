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Окупанти за добу 470 разів вдарили по Запорізькій області

Олена ІвашківСубота, 10 серпня 2024, 07:38
Окупанти за добу 470 разів вдарили по Запорізькій області
фото: Іван Федоров

Впродовж доби російська окупаційна армія 470 разів вдарила по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram

Деталі: Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Кам'янському, Новоандріївці та  Полтавці. 

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324 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку,  Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку. 

143 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки та Полтавки. 

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Запоріжжявійна
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