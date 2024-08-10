Окупанти за добу 470 разів вдарили по Запорізькій області
Субота, 10 серпня 2024, 07:38
Впродовж доби російська окупаційна армія 470 разів вдарила по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram
Деталі: Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Кам'янському, Новоандріївці та Полтавці.
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324 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
143 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки та Полтавки.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.