Оккупанты за сутки 470 раз ударили по Запорожской области

В течение суток российская оккупационная армия 470 раз ударила по девяти населенным пунктам Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram

Детали: Войска РФ совершили 3 авиационных удара по Каменскому, Новоандреевке и Полтавке.

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324 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

143 артобстрела нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Новоданиловки, Малиновки и Полтавки.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.