Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты за сутки 470 раз ударили по Запорожской области

Алена ИвашкивСуббота, 10 августа 2024, 07:38
Оккупанты за сутки 470 раз ударили по Запорожской области
фото: Иван Федоров

В течение суток российская оккупационная армия 470 раз ударила по девяти населенным пунктам Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram

Детали: Войска РФ совершили 3 авиационных удара по Каменскому, Новоандреевке и Полтавке. 

Реклама:

324 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку. 

143 артобстрела нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Новоданиловки, Малиновки и Полтавки. 

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь

Лукашенко заявил о переброске почти трети своей армии к границе с Украиной

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Запорожье
Специалисты МАГАТЭ в последнюю неделю слышали взрывы вокруг площадки Запорожской АЭС
Как в Запорожье сохраняют связь с родными городами жители Мелитополя, Бердянска и Токмака
Возле Запорожья снова произошли взрывы – ОВА
Последние новости
14:21
ГПСУ ответила на очередное заявление Лукашенко: Нагнетание, на границе с РБ – без перемен
14:20
фотоВ Берлине митинг сторонников ХАМАС перерос в столкновения: есть пострадавшие
13:55
Берлин о немецких танках на Курщине: оружие передавали под ответственность Украины
13:44
Верховный суд не позволил отдать белорусам полмиллиона евро и парализовать работу АРМА
13:38
Лукашенко заявил, что в Украине бы «очень обрадовались», если бы РФ применила ядерное оружие
13:21
Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь
13:05
Умер Ален Делон: чем запомнился французский киноактер
12:58
Лукашенко заявил о переброске почти трети своей армии к границе с Украиной
12:41
"Любви недостаточно": Зеленская рассказала, как изменились ее отношения с мужем с начала войны
12:22
За неделю Нацбанк продал почти 519 миллионов долларов на межбанке
Все новости...
Реклама:
Реклама: