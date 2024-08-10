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Бійці ГУР вполювали ще один катер біля Криму

Роман ПетренкоСубота, 10 серпня 2024, 09:17
Бійці ГУР вполювали ще один катер біля Криму
скриншот

У ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" знищили ворожий швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунєц".

Джерело: ГУР

Деталі: Уточнюється, що судно окупантів вразили за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5/

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Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.

Дослівно: "Це вже не перший впольований біля берегів півострова "Тунєц": два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два ― пошкодили у травні цього року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 московити в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики".

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