Бойцы ГУР поймали еще один катер возле Крыма

В ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" уничтожили вражеский скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Источник: ГУР

Детали: Уточняется, что судно оккупантов поразили с помощью ударного морского дрона MAGURA V5/.

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В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

Дословно: "Это уже не первый подстреленный у берегов полуострова "Тунец": два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два - повредили в мае этого года.

Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 московиты в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики".