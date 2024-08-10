Ворог вночі атакував Харківщину: двоє загиблих та троє поранених
Субота, 10 серпня 2024, 09:55
Внаслідок нічних російських обстрілів села Першотравневе Харківської області загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: У цьому ж селі поранено 58-річного чоловіка.
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У той ще час Росія атакувала з артилерії Івашки – пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Поранений 32-річний чоловік.
Близько опівночі під вогнем також був Золочів. Внаслідок обстрілів із РСЗВ "Ураган" пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.
Нагадаємо: Внаслідок ранкового удару 10 серпня по Краматорську Донецької області загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.