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Враг ночью атаковал Харьковскую область: двое погибших и трое раненых

Роман ПетренкоСуббота, 10 августа 2024, 09:55
Враг ночью атаковал Харьковскую область: двое погибших и трое раненых
харьковщина, фото: ОВА

В результате ночных российских обстрелов села Першотравневое Харьковской области погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: В этом же селе ранен 58-летний мужчина.

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В то же время Россия атаковала из артиллерии Ивашки - повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома. Ранен 32-летний мужчина.

Около полуночи под огнем также был Золочев. В результате обстрелов из РСЗО "Ураган" повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы. Пострадал 35-летний мужчина.

Напомним: В результате утреннего удара 10 августа по Краматорску Донецкой области погиб работник объекта критической инфраструктуры.

Харьковская областьобстрелвойна
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