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Через російські обстріли почалася масштабна пожежа біля Херсона, все місто в диму – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 10 серпня 2024, 10:27
Через російські обстріли почалася масштабна пожежа біля Херсона, все місто в диму – ОВА
ілюстративне фото: ДСНС

Цієї ночі через російський обстріл сталася масштабна пожежа під Херсоном, вогонь спалахнув на відкритій території за межами міста.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон.

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Пожежники докладають усіх зусиль, щоб загасити займання".

Деталі: Влада наголошує, що ситуація ускладнюється високою ймовірністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям рекомендовано закрити вікна вдома та не виходити зайвий раз на вулицю.

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Також просять людей пити багато води та користуватися захисними масками.

ХерсонпожежаобстрілДСНС
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