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Из-за российских обстрелов начался масштабный пожар возле Херсона, весь город в дыму - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 10 августа 2024, 10:27
Из-за российских обстрелов начался масштабный пожар возле Херсона, весь город в дыму - ОВА
иллюстративное фото: ГСЧС

Этой ночью из-за российского обстрела произошел масштабный пожар под Херсоном, огонь вспыхнул на открытой территории за пределами города.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за сильного ветра дым быстро распространился, затянув почти весь Херсон.

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Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание".

Детали: Власти отмечают, что ситуация осложняется высокой вероятностью того, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям рекомендуется закрыть окна дома и не выходить лишний раз на улицу.

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Также просят людей пить много воды и пользоваться защитными масками.

ХерсонпожаробстрелГСЧС
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