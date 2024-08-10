Комендантська година діятиме понад пів доби на частині Донеччини
Субота, 10 серпня 2024, 12:49
З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години – у деяких районах вона діятиме по 16 годин.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:
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- у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
- у населених пунктах, розташованих від лінії фронту до 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.
Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк, а також у багатьох селах Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.
Влада закликає дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей, а ще краще – евакуюватися до більш безпечних регіонів України.