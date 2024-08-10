Комендантский час будет действовать более полусуток на части Донецкой области
Суббота, 10 августа 2024, 12:49
С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа - в некоторых районах он будет действовать по 16 часов.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:
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- в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00;
- в населенных пунктах, расположенных от линии фронта до 10 километров, - с 17:00 до 09:00.
Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк, а также во многих селах Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов.
Власти призывают соблюдать комендантский час и избегать массовых скоплений людей, а еще лучше - эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.