МЗС закликало скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі

Міністерство закордонних справ України закликало Римську оперу скасувати заплановану програму за участі російської оперної співачки Анни Нетребко.

Джерело: МЗС в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У відео нагадують про те, чому Анна Нетребко не "поза політикою", як намагається запевняти.

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У ролику наводять приклади, як артистка неодноразово демонструвала підтримку російської влади і особисто Путіна, підтримала окупацію Криму, навесні 2014 року передала кошти для Донецького оперного театру Олегу Царьову, який тоді називав себе "спікером парламенту Новоросії", та у публічних коментарях фактично визнала, що її осуд війни РФ проти України був не зовсім щирим і вона намагається маневрувати так, як їй вигідно за поточних обставин.

"Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступами особи, яка є співучасницею злочинів Росії?", – зауважили в МЗС.

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr ВІДЕО ДНЯ August 10, 2024

Раніше посол України в Італії закликав мера Рима та керівника Римського оперного театру скасувати запрошення Нетребко у постановку "Тоска".

Нагадаємо, після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Її також звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.