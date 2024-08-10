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МЗС закликало скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 10 серпня 2024, 13:30
МЗС закликало скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі
фото: коммерсантъ

Міністерство закордонних справ України закликало Римську оперу скасувати заплановану програму за участі російської оперної співачки Анни Нетребко.

Джерело: МЗС в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У відео нагадують про те, чому Анна Нетребко не "поза політикою", як намагається запевняти.

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У ролику наводять приклади, як артистка неодноразово демонструвала підтримку російської влади і особисто Путіна, підтримала окупацію Криму, навесні 2014 року передала кошти для Донецького оперного театру Олегу Царьову, який тоді називав себе "спікером парламенту Новоросії", та у публічних коментарях фактично визнала, що її осуд війни РФ проти України був не зовсім щирим і вона намагається маневрувати так, як їй вигідно за поточних обставин. 

"Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступами особи, яка є співучасницею злочинів Росії?", – зауважили в МЗС. 

Раніше посол України в Італії закликав мера Рима та керівника Римського оперного театру скасувати запрошення Нетребко у постановку "Тоска". 

Нагадаємо, після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Її також звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.

РосіяІталія
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