МИД призвал отменить выступление путинистки Нетребко в Риме

Министерство иностранных дел Украины призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко.

Источник: МИД в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В видео напоминают о том, почему Анна Нетребко не "вне политики", как пытается уверять.

В ролике приводят примеры, как артистка неоднократно демонстрировала поддержку российской власти и лично Путина, поддержала оккупацию Крыма, весной 2014 года передала средства для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, который тогда называл себя "спикером парламента Новороссии", и в публичных комментариях фактически признала, что ее осуждение войны РФ против Украины было не совсем искренним и она пытается маневрировать так, как ей выгодно в текущих обстоятельствах.

"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями особы, которая является соучастницей преступлений России?", – отметили в МИД.

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr