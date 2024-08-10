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МИД призвал отменить выступление путинистки Нетребко в Риме

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 10 августа 2024, 13:30
МИД призвал отменить выступление путинистки Нетребко в Риме
фото: коммерсантъ

Министерство иностранных дел Украины призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко.

Источник: МИД в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В видео напоминают о том, почему Анна Нетребко не "вне политики", как пытается уверять.

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В ролике приводят примеры, как артистка неоднократно демонстрировала поддержку российской власти и лично Путина, поддержала оккупацию Крыма, весной 2014 года передала средства для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, который тогда называл себя "спикером парламента Новороссии", и в публичных комментариях фактически признала, что ее осуждение войны РФ против Украины было не совсем искренним и она пытается маневрировать так, как ей выгодно в текущих обстоятельствах.

"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями особы, которая является соучастницей преступлений России?", – отметили в МИД.

Ранее посол Украины в Италии призвал мэра Рима и руководителя Римского оперного театра отменить приглашение Нетребко в постановку "Тоска".

Напомним, после начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Ее также уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

РосcияИталия
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