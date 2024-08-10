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Україна атакувала газову вишку в Чорному морі, на якій зібралися окупанти

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 10 серпня 2024, 14:41
Україна атакувала газову вишку в Чорному морі, на якій зібралися окупанти
скриншот

Військово-морські сили та Головне управління розвідки атакували газову вишку, на яку напередодні звезли росіян та обладнання.

Джерело: речник ВМС Дмитро Плетенчук у соцмережах та в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Плетенчука: "Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо.

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І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала.

Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України - це максимально серйозні чуваки".

Деталі: У коментарі "Українській правді" Плетенчук зазначив, що цю вишку ворог використовував зокрема для порушення нормальної роботи "зернового коридору".

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Офіцер додав, рішення було ухвалено задля забезпечення безпеки цивільного судноплавства.

Оновлено: Плетенчук пізніше видалив своє повідомлення в соцмережах.

ГУР
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