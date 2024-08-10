Україна атакувала газову вишку в Чорному морі, на якій зібралися окупанти
Військово-морські сили та Головне управління розвідки атакували газову вишку, на яку напередодні звезли росіян та обладнання.
Джерело: речник ВМС Дмитро Плетенчук у соцмережах та в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Плетенчука: "Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо.
І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала.
Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України - це максимально серйозні чуваки".
Деталі: У коментарі "Українській правді" Плетенчук зазначив, що цю вишку ворог використовував зокрема для порушення нормальної роботи "зернового коридору".
Офіцер додав, рішення було ухвалено задля забезпечення безпеки цивільного судноплавства.
Оновлено: Плетенчук пізніше видалив своє повідомлення в соцмережах.
ВМС та ГУР атакували газову вишку в Чорному морі, на якій зібралися окупанти https://t.co/IrHre39Y9Z pic.twitter.com/PYsaYaPbVi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2024