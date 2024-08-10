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Украина атаковала газовую вышку в Черном море, на которой собрались оккупанты

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСуббота, 10 августа 2024, 14:41
Украина атаковала газовую вышку в Черном море, на которой собрались оккупанты
скриншот

Военно-морские силы и Главное управление разведки атаковали газовую вышку, на которую накануне свезли россиян и оборудование.

Источник: представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в соцсетях и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Плетенчука: "Оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем.

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И так, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла.

Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВС Украины - это максимально серьезные чуваки".

Детали: В комментарии "Украинской правде" Плетенчук отметил, что вышку враг использовал в частности для нарушения нормальной работы "зернового коридора".

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Офицер добавил, решение было принято для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

Обновлено: Плетенчук позже удалил свое сообщение в соцсетях.

ГУР
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