Украина атаковала газовую вышку в Черном море, на которой собрались оккупанты
Военно-морские силы и Главное управление разведки атаковали газовую вышку, на которую накануне свезли россиян и оборудование.
Источник: представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в соцсетях и в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Плетенчука: "Оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем.
И так, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла.
Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВС Украины - это максимально серьезные чуваки".
Детали: В комментарии "Украинской правде" Плетенчук отметил, что вышку враг использовал в частности для нарушения нормальной работы "зернового коридора".
Офицер добавил, решение было принято для обеспечения безопасности гражданского судоходства.
Обновлено: Плетенчук позже удалил свое сообщение в соцсетях.
ВМС та ГУР атакували газову вишку в Чорному морі, на якій зібралися окупанти https://t.co/IrHre39Y9Z pic.twitter.com/PYsaYaPbVi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2024