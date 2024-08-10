Росіяни атакували один з районів Херсона – п'ятеро людей поранені

У Херсоні 10 серпня п'ятеро цивільних поранені через обстріл росіян.

Джерело: очільник МВА Херсона Роман Мрочко

Деталі: Близько 7.00 чоловік 1959 р.н. на зупинці потрапив під обстріл та отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

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Другий постраждалий – чоловік 1970 р.н. – ушпиталений. Попередньо у нього мінно-вибухова травма.

Також у лікарню привезли 75-річного чоловіка у тяжкому стані. У нього вибухова травма та уламкові поранення.

Пізніше ще жінка 1979 р.н. звернулася до медиків, а також до однієї з херсонських лікарень доставлено 82-літню постраждалу.

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У жінки вибухова травма та уламкове поранення, які вона отримала після 11.00 внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

Усі вони були поранені під час обстрілу Дніпровського району міста.