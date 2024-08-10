Россияне атаковали один из районов Херсона - четыре человека ранены

В Херсоне 10 августа пятеро гражданских ранены из-за обстрела россиян.

Источник: глава МВА Херсона Роман Мрочко

Детали: Около 7.00 мужчина 1959 г.р. на остановке попал под обстрел и получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

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Второй пострадавший - мужчина 1970 г.р. - госпитализирован. Предварительно у него минно-взрывная травма.

Также в больницу привезли 75-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У него взрывная травма и осколочные ранения.

Позже еще женщина 1979 г.р. обратилась к медикам, а также в одну из херсонских больниц доставлена 82-летняя пострадавшая.

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У женщины взрывная травма и осколочное ранение, которые она получила после 11.00 в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города.

Все они были ранены во время обстрела Днепровского района города.