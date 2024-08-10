Росіяни вбили 87-річного чоловіка на Харківщині

Внаслідок обстрілу росіянами с. Лісна Стінка Купʼянського району Харківщини у суботу загинув чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 10 серпня близько 15:40 ворогом було здійснено обстріл с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинув 87-річний чоловік.

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Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння.

Попередньо, російські військові вдарили по селу з РСЗВ".

Деталі: За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).