Росіяни вбили 87-річного чоловіка на Харківщині
Субота, 10 серпня 2024, 16:45
Внаслідок обстрілу росіянами с. Лісна Стінка Купʼянського району Харківщини у суботу загинув чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 10 серпня близько 15:40 ворогом було здійснено обстріл с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинув 87-річний чоловік.
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Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння.
Попередньо, російські військові вдарили по селу з РСЗВ".
Деталі: За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).