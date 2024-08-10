Россияне убили 87-летнего мужчину на Харьковщине

С. Лесная Стенка на Харьковщине, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами с. Лесная Стенка Купянского района Харьковской области в субботу погиб мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 10 августа около 15:40 врагом был осуществлен обстрел с. Лесная Стенка Купянского района. Погиб 87-летний мужчина.

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Получили повреждения и разрушения частные домовладения.

Предварительно, российские военные ударили по селу из РСЗО".

Детали: Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).