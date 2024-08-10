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Байден заявив, що найважливіше – перемогти Трампа

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 17:30
Байден заявив, що найважливіше – перемогти Трампа
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден назвав "найважливішим" завданням перемогу над експрезидентом і кандидатом на цю посаду Дональдом Трампом.

Джерело: Байден в інтерв'ю CBS News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Байден згадав Трампа, коментуючи своє рішення вийти з президентських перегонів.

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Пряма мова: "Я навіть не можу сказати, скільки мені років, мені важко це вимовити.

Хоча для мене – велика честь бути президентом, я вважаю, що маю зобов'язання перед країною зробити те, що я – найважливіше, що ти можеш зробити, а саме: ми повинні перемогти Трампа".

Що передувало: Байден вийшов з президентських перегонів наприкінці минулого місяця після того, як на нього почали тиснути члени його власної партії. Цей тиск був спричинений невдалим виступом на дебатах проти Трампа наприкінці червня, що призвело до зростання занепокоєння щодо віку президента, його ментального стану та здатності повернути собі Білий дім.

ВІДЕО ДНЯ

Президент швидко підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка зараз є кандидатом у президенти від Демократичної партії.

У вівторок вона оголосила губернатора штату Міннесота Тіма Волза своїм партнером у передвиборчій гонці.

За даними свіжого опитування Ipsos, Гарріс випереджає Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні.

У серпні Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.

БайденТрампСША
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