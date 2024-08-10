Байден заявил, что самое важное – победить Трампа

Президент США Джо Байден назвал "важнейшей" задачей победу над экс-президентом и кандидатом на эту должность Дональдом Трампом.

Источник: Байден в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Байден вспомнил Трампа, комментируя свое решение выйти из президентской гонки.

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Прямая речь: "Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести.

Хотя для меня – большая честь быть президентом, я считаю, что имею обязательства перед страной сделать то, что я – самое важное, что ты можешь сделать, а именно: мы должны победить Трампа".

Что предшествовало: Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца после того, как на него начали давить члены его собственной партии. Это давление было вызвано неудачным выступлением на дебатах против Трампа в конце июня, что привело к росту беспокойства относительно возраста президента, его ментального состояния и способности вернуть себе Белый дом.

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Президент быстро поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая сейчас является кандидатом в президенты от Демократической партии.

Во вторник она объявила губернатора штата Миннесота Тима Уолза своим партнером в предвыборной гонке.

По данным свежего опроса Ipsos, Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе.

В августе Харрис набрала 99% голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.