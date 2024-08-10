Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден заявил, что самое важное – победить Трампа

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 17:30
Байден заявил, что самое важное – победить Трампа
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден назвал "важнейшей" задачей победу над экс-президентом и кандидатом на эту должность Дональдом Трампом.

Источник: Байден в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Байден вспомнил Трампа, комментируя свое решение выйти из президентской гонки.

Реклама:

Прямая речь: "Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести.

Хотя для меня – большая честь быть президентом, я считаю, что имею обязательства перед страной сделать то, что я – самое важное, что ты можешь сделать, а именно: мы должны победить Трампа".

Что предшествовало: Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца после того, как на него начали давить члены его собственной партии. Это давление было вызвано неудачным выступлением на дебатах против Трампа в конце июня, что привело к росту беспокойства относительно возраста президента, его ментального состояния и способности вернуть себе Белый дом.

ВИДЕО ДНЯ

Президент быстро поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая сейчас является кандидатом в президенты от Демократической партии.

Во вторник она объявила губернатора штата Миннесота Тима Уолза своим партнером в предвыборной гонке.

По данным свежего опроса Ipsos, Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе.

В августе Харрис набрала 99% голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.

БайденТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Просим партнеров ускорить поставки оружия, у войны нет отпусков

Впервые с 29 июля энергетики будут применять ограничения электроэнергии для потребителей

инфографика, обновленоЖара в южных и центральных областях достигнет 37°, на западе кратковременный дождь

Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Все новости...
Байден
Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах
Байден приветствовал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты
Трамп: Байден "не стар" для президентства, но "плох"
Последние новости
22:44
футболШахтер на выезде одолел Левый Берег
22:22
тестКого признали самым высоким человеком в истории? Проверьте себя на знание рекордов из Книги Гиннеса
22:10
Зеленский: Просим партнеров ускорить поставки оружия, у войны нет отпусков
21:29
The Sunday Times: Стармер решил открыто признавать применение британского оружия на Курщине
20:57
В Северной Ирландии на несколько дней эвакуировали сотни семей из-за старой бомбы
20:28
Из-за утренней атаки РФ на Киевщине повреждены 50 частных домов – ОВА
20:14
обновлено,фотоРоссияне сбросили КАБ на Белополье: погиб мужчина, его дочь серьезно ранена
20:08
"Росатом" обеспечивает дополнительные доходы РФ благодаря дочерней компании в Нидерландах
19:39
Южнокорейские производители ИИ-чипов Rebellions и Sapeon договорились о слиянии
19:14
В Донецкой области в воскресенье от огневых атак россиян погибли 4 человека - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: