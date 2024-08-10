На Київщині через детонацію боєприпасу загинув чоловік, поранено дитину

У Броварському районі Київщини внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, дитина дістала травми.

Джерело: ДСНС Київської області

Дослівно: "10 серпня о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита на вул. Набережній…

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По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи".