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На Киевщине из-за детонации боеприпаса погиб мужчина, ранен ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 18:13
На Киевщине из-за детонации боеприпаса погиб мужчина, ранен ребенок
место взрыва, фото ГСЧС

В Броварском районе Киевской области в результате детонации боеприпаса погиб мужчина, ребенок получил травмы.

Источник: ГСЧС Киевской области

Дословно: "10 августа в 14:04 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о взрыве в поселке Калита на ул. Набережной…

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По прибытию на место вызова спасателями установлено, что в результате детонации боеприпаса мужчина 1991 года рождения получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью, девочка 2011 года рождения получила травмы и медиками экстренной медицинской помощи госпитализирована в Броварскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы".

Киевская областьвзрывдети
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