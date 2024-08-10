Ізраїль вдарив по шкільному комплексу в Газі: там кажуть про майже 100 загиблих

За твердженням керованого ХАМАС уряду Гази, ізраїльський авіаудар по шкільному комплексу в цьому місті, де мешкали сім'ї переселенців, забрав життя близько 100 осіб, водночас ізраїльські військові заявили, що удар був спрямований проти бойовиків ХАМАС.

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Цивільна оборона Гази повідомила, що люди здійснювали ранкову молитву в комплексі Ат-Табіїн в районі Ад-Дарадж у східній частині міста Газа, коли в ніч на суботу по ньому було завдано удару.

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"На даний момент відомо про понад 93 жертви, серед яких 11 дітей і шість жінок. Є неідентифіковані останки", - заявив на телевізійній прес-конференції речник палестинської цивільної оборони Махмуд Бассал.

За словами Бассала, близько 350 сімей знайшли притулок у цьому комплексі. За його словами, постраждали як верхній поверх, де проживають сім'ї, так і нижній, який використовується як мечеть.

На відео з місця події видно розкидані на землі частини тіл і ще більше тіл, які виносили і накривали ковдрами на підлозі. Порожні бляшанки з-під їжі лежали в калюжі крові, серед уламків лежали обгорілі матраци і дитяча лялька. На іншому відео чоловіки моляться над десятком мішків для трупів, розкладених на землі.

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Водночас ізраїльські військові заявили, що кількість загиблих завищена і що на місці події діяло близько 20 бойовиків.

"Комплекс і мечеть, по якій було завдано удару, слугували активним військовим об'єктом ХАМАСу та Ісламського джихаду", - заявив підполковник Надав Шошані у соцмережі X.

За його словами, цифри, опубліковані прес-службою ХАМАС, не відповідають інформації Армії оборони Ізраїлю, а частина мечеті, яка зазнала удару, була призначена для чоловіків.

"Це було перевірено розвідкою, і удар був нанесений трьома невеликими, точними боєприпасами, які не можуть завдати такої шкоди, про яку повідомляють палестинці", - заявив чиновник.

ХАМАС назвав цей удар жахливим злочином і серйозною ескалацією. Представник політичного офісу ХАМАСу Іззат ар-Решик заявив, що серед загиблих немає жодного бойовика.

Десятки тисяч переміщених палестинців знайшли притулок у школах Гази, більшість з яких були закриті з початку війни 10 місяців тому.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у соцмережі X, що він жахнувся через кадри зі школи. Єгипет, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія і Туреччина засудили цей удар.

Суботній напад послідував за аналогічними смертельними ударами, завданими Ізраїлем протягом минулого тижня.

Минулих вихідних внаслідок авіаударів по кількох шкільних будівлях, які прихистили переміщених палестинців, загинуло щонайменше 47 осіб, серед яких було багато дітей, і десятки отримали поранення.

Відеозаписи, отримані CNN з району удару минулої неділі – який, як стверджує ЦАХАЛ, був спрямований проти інфраструктури ХАМАС – показують значні руйнування і трупи на шкільному подвір'ї. На відео медики і рятувальники несуть поранених дітей до машин швидкої допомоги.

Єгипет, США і Катар запланували новий раунд переговорів про припинення вогню на четвер, оскільки зростають побоювання ширшого конфлікту за участю Ірану і його ліванського союзника Хезболли. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що відправить делегацію.

Ізраїль розпочав наступ на Газу після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, в результаті чого, за ізраїльськими підрахунками, було вбито 1200 осіб, переважно цивільних, і захоплено понад 250 заручників.

З того часу в результаті ізраїльського наступу в Газі загинуло майже 40 000 палестинців, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, яке не робить різниці між бойовиками і цивільними особами. Палестинські чиновники кажуть, що більшість загиблих – цивільні, але Ізраїль стверджує, що щонайменше третина з них – бойовики.